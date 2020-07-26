Ивлеева и Элджей сначала приняли коронавирус за простуду

Телеведущая Настя Ивлеева рассказала о симптомах коронавируса и своем самочувствии. COVID-19 также выявили у её супруга Элджея и членов семьи.

Коронавирус у Элджея проявился как обычное простудное недомогания. Рэпер лечился стандартными лекарствами, а затем перестал чувствовать вкус, что его и насторожило. Аналогичный симптом проявился у его отца.

«У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды», — написала Ивлеева в instagram.

Первые тесты на коронавирус показали, что половина семьи заражена, а другая нет. Родственники разделились и изолировались друг для друга. Затем пришли результаты вторых тестов, которые показали, что заражена вся семья.

Ивлеева, Элджей и их родственники изолировались дома. Чувствуют себя зараженные удовлетворительно.

«В целом самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники», — рассказала Ивлеева.