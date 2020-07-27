За сутки коронавирус нашли у 41 жителя Ленобласти

За сутки коронавирус нашли у 41 жителя Ленобласти
В Ленобласти подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом предоставил последние данные по ситуации с пандемией в Ленобласти.

По данным на понедельник, 27 июля, за последние сутки диагноз COVID-19 поставили 41 жителю Ленинградской области. Новые случаи заражения ковидом зарегистрированы в 25 населенных пунктах региона.

Так, 26 июля коронавирус подтвердили в следующих районах Ленобласти: Всеволожский (Мурино, Кудрово, Всеволожск, Янино-1, Кузьмоловский, Старая, Рахья), Гатчинский (Гатчина, Коммунар, Сиверский, Дружная Горка, Горки), Ломоносовский (Русско-Высоцкое, Ропша), Выборгский (Выборг, Каменногорск), Бокситогорский (Анисимово), Кингисеппский (Кингисепп, Ивангород), Кировский (Бор), Лодейнопольский (Янега), Лужский (Мшинская), а также в Киришах, Подпорожье и Тихвине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге еще 172 человека заразились коронавирусом.

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