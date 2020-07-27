В Петербурге еще 172 человека заразились коронавирусом

В Петербурге выявили 172 новых случая коронавируса С начала пандемии заразились 30 тыс. 807 человек.

За последние сутки подтверждено 10 смертей от COVID-19, из больниц выписали 75 человек. Всего скончались 1 тыс. 955 зараженных, выздоровели свыше 23 тыс. пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России в понедельник, 27 июля.

Обследование на коронавирус за сутки прошли 9 тыс. 770 человек.

В России зарегистрировано свыше 818 тыс. (+ 5 тыс. 635 за сутки) случаев коронавируса. Выздоровели 603 тыс. 329 человек (+ 3 тыс. 79), скончались 13 тыс. 354 (+85).

По данным Роспотребнадзора, в России провели более 27,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них 239 тыс. — за последние сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинацию от коронавируса в России будут проводить в добровольном порядке.