ФСБ предотвратила теракт в людном месте в Москве

ФСД совместно с МВД и Следственным комитетом предотвратила теракт в Москве. Боевик, готовящий массовый расстрел, ликвидирован во время задержания.

Террорист находился в районе заброшенных гаражей в Химках. В ходе задержания он оказал сопротивления и открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Боевика нейтрализовали ответным огнем, пишет РИА Новости.

В ходе обысков найдены автомат АКС-74У, две гранаты и доказательства, указывающие на связь боевика с эмиссарами международной террористической организации, запрещенной в России.

Информацию о возможном теракте передал брат убитого боевика. Он сообщил, что начал подозревать, что его брат общается с террористами из Сирии. Перед задержанием боевик не выходил на связь около двух недель.

Ранее gazeya.spb.ru сообщала, что ФСБ предотвратила теракты в школах и больницах Ростовской области.