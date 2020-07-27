«МКБ открывает одиннадцатый офис в Санкт-Петербурге

&#171;МКБ открывает одиннадцатый офис в Санкт-Петербурге
Фото: Московский кредитный банк (МКБ)

27 июля Московский кредитный банк (МКБ) открыл в Санкт-Петербурге дополнительный офис «Озерки» по адресу проспект Энгельса, д.124, корп. 1.

Таким образом, клиентам банка доступны уже одиннадцать офисов в Санкт-Петербурге. Новый универсальный офис предлагает полный спектр услуг для частных лиц, включая оформление вкладов, кредитов, кредитных и дебетовых карт, обмен валют, денежные переводы а также инвестиционные продукты и аккредитивы.

МКБ продолжает увеличивать количество офисов в регионе, сеть отделений МКБ будет представлена в каждом районе города.

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мкб новый офис


 

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