В Стрельне ввели в эксплуатации новую поликлинику для взрослых и детей

В трехэтажном здании за смену специалисты смогут принять до 340 пациентов.

Сегодня, 27 июля, в пресс-службе Комитета по строительству сообщили, что медицинское учреждение в Петродворцовом районе достроено. ГБУЗ «Городская поликлиника 64» введена в эксплуатацию уже с 22 июля.

Новое здание, специализирующееся на оказании помощи жителям Стрельны, расположилось на Львовской улице. В поликлинике организовали отделения лучевой диагностики, стоматологии и неотложной помощи. Также, в учреждении для пациентов будет доступен бассейн. В стенах здания также появилась аптека и зона выдачи молочной продукции.

Известно, что открытие поликлиники очень важно, так как сможет привлечь больше медицинских специалистов, которые смогут помогать жителям Петродворцового района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поликлинику в Стрельне достроят до конца 2020 года.