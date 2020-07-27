Деян Ловрен стал игроком «Зенита»

Представители петербургской команды смогли достигнуть соглашения с «Ливерпулем», за который Ловрен выступал с 2014 года.

Футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с 31-летним хорватским защитником Деяном Ловреном сроком на 3 года. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Ловрен является успешным игроком, который отличился во многих значительных футбольных турнирах. В общей сложности, за английский «Ливерпуль» футболист провел 185 матчей, в которых 8 раз поразил ворота противников. Вместе с клубом ему удалось выиграть Лигу Чемпионов сезона 2018-19 и английскую Премьер-лигу в сезоне 2019/20.

Также, игрок выступает за сборную Хорватии. В ее составе он стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России. В 57 матчах за команду Ловрен отличился тремя мячами.

Ловрен отметил, что счастлив перейти в сильнейшую футбольную команду в России. Также игрок выразил надежду, что сможет заслужить уважения болельщиков «Зенита» своей качественной игрой. Петербург же защитник назвал одним из самых красивых городов мира.

Оценил Ловрен и «Газпром Арену», сообщив, что ждет, когда все фанаты смогут вернуться на трибуны по окончанию коронавирусных ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ловрен пройдет медосмотр в Лондоне перед переходом в «Зенит».