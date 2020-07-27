После возобновления работы Исаакиевский дворец посетили 43 тысячи человек

В последнее время эпидемиологическая ситуация продолжает улучшаться, что позволяет властям постепенно снимать ограничительные меры. Открыться музеям официально позволили еще с 6 июля.

Исаакиевский собор открыл свою колоннаду 16 июля. Сам музей-памятник распахнул свои двери для посетителей 19 июля. В течение 11 дней, до сегодняшнего дня, 27 июля, смогли сходить и культурно провести время в учреждении 43 тысячи человек. Известно, что 11% из этого числа — это посетители с льготами. Об этом рассказал глава музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров во время пресс-конференции ТАСС.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то посещаемость упала в 10 раз. Это связано с тем, что попасть в музей за раз может лишь ограниченное количество желающих. Принимаемые меры безопасности призваны защитить жителей и гостей города от коронавирусной инфекции. Находиться в музее при этом необходимо в защитных масках. Сотрудники музея следят и за соблюдением социальной дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Исаакиевский собор откроется для посетителей 19 июля.