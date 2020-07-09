Исаакиевский собор откроется для посетителей 19 июля

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Культурные заведения Северной столицы вновь открывают свои двери для петербуржцев и гостей города. Колоннада Исаакиевского собора откроется уже 16 июля, а сам собор 19 июля. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-секретаря музея-памятника Игоря Стахеева.

Главными правилами для посещения будут обязательное ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.

Большого потока желающих не ожидается, поскольку иностранных туристов в городе нет, но в случае больших наплывов, представители музея сделают все, чтобы разделять потоки и не пересекать людей между собой.

Напомним, музейные объекты Государственного музея-памятника «Исаакиевский Собор» временно прекратили принимать посетителей с 28 марта. Данное решение было связано с активным распространением коронавирусной инфекции. В данный момент ограничительные меры ослабляются ввиду улучшения эпидемиологической ситуации.

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