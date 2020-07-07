Врачам хотят разрешить бесплатно посещать музеи Петербурга

Врачам хотят разрешить бесплатно посещать музеи Петербурга
Пока что решение не принято. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Предложение пока что обсуждается в ЗакСе.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем сообщает телеканал «78». Депутат ЗакСа Алексей Цивилёв предложил ввести бесплатное посещение петербургских музеев для врачей. Он уже обратился с таким предложением в Министерство культуры и Союз музеев России. Депутат убежден, что врачи, как никогда, требуют особого внимания со стороны государства, а также большой благодарности.

Напоминаем, что со вчерашнего дня в Санкт-Петербурге начали открывать некоторые музеи, а также фитнес-клубы, бани, парки и прочие места.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дворовый парк Гатчины бесплатно заработает со 2 июля. Для этого в парке установят вход по билетам, которые будут бесплатны для посетителей. Их можно будет получить в кассах у Черных ворот, у Березовых ворот, у Арсенального каре и у Типографии.

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