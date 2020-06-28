Дворовый парк Гатчины бесплатно заработает со 2 июля

Гатчинский Дворцовый парк, который был закрыт на время пандемии, вновь заработает в четверг, 2 июля. Его посещение, как и прежде, будет бесплатным.

Как сообщает пресс-служба государственного музея-заповедника «Гатчина», Дворцовый парк возобновит свою работу, но с определенными условиями. Среди прочего, администрация зеленой территории будет контролировать численность посетителей, чтобы соблюдать «стандарт безопасности».

Для этого в парке установят вход по билетам, которые будут бесплатны для посетителей. Их можно будет получить в кассах у Черных ворот, у Березовых ворот, у Арсенального каре и у Типографии.

Гатчинский парк будет открыт ежедневно с 10.00 до 20.00. При этом посетители смогут попасть в парк только до 19.00.

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