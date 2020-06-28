В Московском парке Победы вновь открыли фонтан «Слава»

В Московском парке Победы вновь открыли фонтан &#171;Слава&#187;
Церемония запуска фонтана прошла в Московском парке Победы. Фото: google.maps

На торжественной церемонии запуска фонтана «Слава» на Парке Победы присутствовал градоначальник Александр Беглов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», после долгого перерыва и реставрации в Московском парке Победы вновь заработал фонтан «Слава», расположенный на аллее Героев. Участие в церемонии открытия участие принял петербургский губернатор.

Для справки добавим, что фонтан начали строить осенью 1945 года, а открыли его спустя четыре года, в 1949 году. Со временем он перестал нормально функционировать и закрылся на ремонт. Городские власти распорядились привести его в порядок в рамках городской программы по реконструкции неисправных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открыли Торговый мост после капремонта. Переправу начали ремонтировать год назад, за это время специалисты устранили разрушение защитного слоя, заменили опоры, обновили фонари и перила.

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