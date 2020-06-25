В Петербурге открыли Торговый мост после капремонта

В Петербурге завершился капитальный ремонт Торгового моста, соединяющего Коломенский и Казанский острова.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», работы по капремонту моста завершились досрочно — изначально объект планировали сдать осенью этого года. Переправу начали ремонтировать год назад, за это время специалисты устранили разрушение защитного слоя, заменили опоры, обновили фонари и перила.

Стоит отметить, что мост является объектом культурного наследия и находится под охраной городского КГИОП. В 2020 году мост отмечает юбилей — он был построен 235 лет назад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грифонам на Банковском мосту частично вернули прежний вид после нападения вандалов. Скульптуры грифонов, «охраняющих» Банковский мост, частично отмыли после нападения вандалов, испачкавших недавно отреставрированные фигуры масляной краской.