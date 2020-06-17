Грифонам на Банковском мосту частично вернули прежний вид после нападения вандалов

Грифонам на Банковском мосту около двухсот лет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Грифонам на Банковском мосту около двухсот лет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Скульптуры грифонов, «охраняющих» Банковский мост, частично отмыли после нападения вандалов, испачкавших недавно отреставрированные фигуры масляной краской.

Скандальный инцидент произошел в понедельник, 15 июня. Повреждения на скульптурах Банковского моста обнаружили сотрудники «Мостотреста», еженедельно совершающие осмотр подконтрольных объектов. Позже для оценки ущерба на место происшествия прибыли работники Музея городской скульптуры. По информации телеканала «Санкт-Петербург», им удалось частично устранить следы краски.

На данный момент решается вопрос о форме проведения реставрации: будут ли грифонов увозить в мастерскую или работы по восстановлению внешнего вида скульптур можно провести на месте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грифоны Банковского моста в разгар пандемии вооружились защитными медицинскими масками.