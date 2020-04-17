На грифонов с Банковского моста надели защитные маски

На грифонов с Банковского моста надели защитные маски
В период эпидемии очень важно соблюдать меры предосторожности. Фото: КГИОП

Акцию провели представители Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Международный день охраны памятников и достопримечательных мест отмечается 18 апреля. Маски надетые на грифонов должны показать всю хрупкость не только памятников, но и жизни граждан. Ведь сейчас в мире настало сложное время из-за пандемии коронавирусной инфекции.

К жителям Петербурга в формате видео обратился председатель КГИОП Сергей Макаров. Он попросил беречь себя и своих родных.

Подчеркнул Макаров и то, что все музеи и культурные места Северной столицы сейчас закрыты. В связи с этим, проект «Открытый город» не сможет проводить традиционные экскурсии и мероприятия. Но, к счастью, отменять их совсем не придется. Благодаря последним технологиям, стало возможным организовать их в режиме онлайн. Поэтому, проект «Открытый город» будет культурно просвещать граждан даже при условии их нахождения дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на карантин закрываются музеи и театры.

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На грифонов с Банковского моста надели защитные маски
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