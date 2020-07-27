Девелоперская компания Авдеева увеличила продажи недвижимости на 24%

Группа компаний «Инград» главного акционера МКБ Романа Авдеева за первое полугодие 2020 года увеличила общий объем продаж недвижимости на 24% — до 35,2 миллиарда рублей. «Реализовано 218 тысяч квадратных метров жилой недвижимости общей стоимостью 33,7 миллиарда рублей, что выше результатов первого полугодия 2019 года на 28% в стоимостном и на 11% в натуральном выражении», — сообщается в пресс-релизе компании.

За отчетный период компания ввела в эксплуатацию 196,2 тысячи квадратных метров, из них 177,5 тысяч квадратных метров пришлось на проекты в Москве и 18,7 тысячи — на ближайшее Подмосковье.

Средняя цена реализации жилой недвижимости выросла на 15% и составила 154,6 тысячи рублей за квадратный метр. Средняя стоимость «квадрата» жилой недвижимости в Москве и новой Москве достигла 225 тысяч рублей, в Московской области – 97,1 тысячи.

Доля ипотечных сделок составила 66%, 52% в общем объеме сделок заключено с использованием эскроу-счетов. Остаток средств на эскроу-счетах по состоянию на начало июля — 29,9 миллиарда рублей.

ГК «Инград» работает с 2012 года.

Ранее МКБ сообщал, что рынок недвижимости станет драйвером восстановления экономики. «Мы все, участники рынка недвижимости, оказались в новой реальности. Сегодня нам необходима консолидация усилий. Частное жилье — основа для каждого человека. И основа экономики, так как затрагивает работу промышленных предприятий, сферу транспорта и т.д.», — сообщал банк