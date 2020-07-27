Илон Маск готов драться с Джонни Деппом из-за Эмбер Херд

Илон Маск готов драться с Джонни Деппом из-за Эмбер Херд
Илон Маск готов к личной встрече с актером. Фото: Dan Taylor/Heisenberg Media

Конфликт начинает набирать серьезный оборот.

Об этом стало известно 27 июля. Обо всем пишет издание The New York Times. Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что не вступал в романтическую связь с супругой актера во время их отношений. Он также отрицает слова о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь. Маск помимо прочего отреагировал на угрозы Деппа, заявив, что всегда готов к «схватке в клетке».

Напоминаем, что Депп и Херд не могут развестись уже долгое время из-за взаимных претензий друг к другу. Актриса обвиняла супруга в домашнем насилии, звезда же предъявил доказательства жестокости жены. Депп также уверяет, что Херд изменяла ему с Маском.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшие женщины Джонни Деппа вступились за него в суде. Подтвердить порядочность мужчины вызвались две его больших любви — актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради. Они отправили письменные заявления в суд.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
джонни депп илон маск развод Эмбер Херд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Блогер Диденко счастлива с новым бойфрендом после смерти мужа
Илон Маск готов драться с Джонни Деппом из-за Эмбер Херд
Ким Кардашьян хочет развестись с Канье Уэстом
Сергей Лазарев объяснил, как похудел на восемь килограммов
Поклонники вновь обсуждают слухи о беременности Собчак
В СНТ «Разлив» больше часа тушили двухэтажный дом
В Великобритании удивились мощи российского флота
В Москве от коронавируса скончались 10 пациентов