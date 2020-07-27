Илон Маск готов драться с Джонни Деппом из-за Эмбер Херд

Конфликт начинает набирать серьезный оборот.

Об этом стало известно 27 июля. Обо всем пишет издание The New York Times. Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что не вступал в романтическую связь с супругой актера во время их отношений. Он также отрицает слова о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь. Маск помимо прочего отреагировал на угрозы Деппа, заявив, что всегда готов к «схватке в клетке».

Напоминаем, что Депп и Херд не могут развестись уже долгое время из-за взаимных претензий друг к другу. Актриса обвиняла супруга в домашнем насилии, звезда же предъявил доказательства жестокости жены. Депп также уверяет, что Херд изменяла ему с Маском.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшие женщины Джонни Деппа вступились за него в суде. Подтвердить порядочность мужчины вызвались две его больших любви — актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради. Они отправили письменные заявления в суд.