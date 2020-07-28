Российским туристам объяснили правила въезда в Турцию

На борт пустят только тех, у кого нет симптомов коронавируса. Фото: unsplash.com

На борт пустят только тех, у кого нет симптомов коронавируса. Фото: unsplash.com

Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила обновленные в связи с пандемией правила для въезда путешественников в Турцию.

Туристы из России смогут попасть в Турцию без визы и справки с отрицательным тестом на коронавирус. Но у них будут измерять температуру до прохождения паспортного контроля. В самолет смогут попасть только те туристы, у которых не будет симптомов ОРВИ.

Если у человека обнаружат симптомы заболевания, то его попросят пройти бесплатный ПЦР-тест. В случае положительного результата, часть отпуска придется провести в госпитале для обследования и лечения.

Кроме того, пассажирам выдадут для заполнения специальную анкету, в которой будут указываться личные и контактные данные, место в самолете, адрес пребывания в Турции и сведения о состоянии здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия с 1 августа открывает международное авиасообщение.