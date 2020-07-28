Во вторник «ТЭК» проверит трубы в четырех районах Петербурга

Во вторник, 28 июля, теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям в Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Невском районах города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

В Выборгском районе проверку на плотность и прочность пройдут тепловые сети от групповой котельной Лесной пр., 59 к.7, а также теплосети к домам Лесной пр., д. 61/1, д. 61/2, д. 61/3.

В Калининском районе испытают сети, которые находятся на теплоснабжении в границах улиц: Вавиловых, Академика Байкова, Раевского, Жака Дюкло, Курчатова, Шателена, Новороссийской, Политехнической и проспектов: Тихорецкий, Науки, Светлановский, Тореза, Институтский, 2-й Муринский, Пархоменко, Гражданский, Непокорённых.

В Красногвардейском районе проверят теплосети в границах республиканской улицы, Новочеркасского проспекта и западнее реки Охта; на территории в границах шоссе Капсюльное и улиц Ржевская, Челябинская; на Рябовском шоссе, дом 111.

В Невском районе испытаниям подвергнут сети, находящиеся в зоне улиц: Октябрьская наб., Новоселов, Дальневосточный, Крыленко, Большевиков, Коллонтай, Белышева, Подвойского, Дальневосточный, Дыбенко. В «ТЭК» также напомнили о возможных технологических нарушениях во время испытаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 27 июля «ТЭК» проверил трубы в двух районах Петербурга.