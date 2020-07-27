«Теплосеть» 27 июля проверит трубы в двух районах Петербурга

&#171;Теплосеть&#187; 27 июля проверит трубы в двух районах Петербурга
"Теплосеть" проводит испытания. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Теплоэнергетики испытают на прочность теплосети в Кировском и Красногвардейском районах Петербурга. Гидравлические испытания пройдут в понедельник, 27 июля.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», в Кировском районе испытают теплосети, находящиеся в зоне теплоснабжения 4-й Кировской котельной, включая жилые дома, расположенные в границах улиц: Межевой канал, набережная реки Екатерингофки, улиц Гапсальской, Невельской и Шотландской.

В Красногвардейском районе испытания затронут тепловые сети на Шоссе Революции д.51 к.1, 2, а также в районе пересечения 2-й Поперечной улицы и 5-й линии, ограниченном застройкой.

До начала отопительного сезона теплоэнергетики проведут 263 гидравлических испытания в 16 районах города и трех районах области. Всего будет проверено более 4,7 тыс. сетей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 9-ю Советскую улицу перекроют до октября из-за реконструкции теплосети.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гидравлические испытания город испытания теплосетей новости спб теплосеть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка упала с балкона и забыла, как это случилось
Курбан-байрам закроет трамвайное движение по Кронверкскому проспекту
Почти 10 тысяч человек за сутки сдали тесты на COVID-19 в Петербурге
«Мастера по ремонту окон» украли сбережения пенсионерки из Кронштадта
Водителю выстрелили в лицо из травмата в Кузьмоловском
«Теплосеть» 27 июля проверит трубы в двух районах Петербурга
«Равенство-Сервис» выплатило долги по зарплате на 2,2 млн рублей
Пассажир распылил перцовый баллончик в таксиста и угнал его авто у ...