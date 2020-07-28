Петербургская подземка названа худшей в России

Петербургский метрополитен занял последнее место в рейтинге российского метро. За составление рейтинга отвечали эксперты общественного совета при Министерстве транспорта РФ и Общественной палаты.

Составляя рейтинг, эксперты учитывали отзывы пассажиров в Сети, упоминания в СМИ, а также качество клиентских служб. Специалисты проанализировали доступность подземки для жителей, стоимость жетона, способы оплаты проезда и удобность ориентирования.

Так, в рейтинге лидирует московская подземка. Второе место заняло метро в Казани. Третье досталось Самаре, а четвертое — Нижнему Новгороду. Последние позиции заняли Екатеринбург и Петербург.

Московское метро, помимо прочего, признали самым дорогим. Проезд в нем обойдется в 57 рублей. А самое дешевое метро находится в Новосибирске — 25 рублей за одну поездку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станция метро «Новокрестовская» сменила название на «Зенит».