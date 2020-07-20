Станция метро «Новокрестовская» сменила название на «Зенит»

Станция метро &#171;Новокрестовская&#187; сменила название на &#171;Зенит&#187;
"Новокрестовская" станет "Зенитом". Фoто: Wikipedia

Смольный опубликовал на своем сайте проект постановления комитета по культуре, согласно которому название станции «Новокрестовская» меняется на «Зенит».

Соответствующий документ появился на сайте в понедельник, 20 июля. В постановлении Правительства Петербурга от 23.06.2014 №536 «О наименовании станций метрополитена» теперь значатся слова «Зенит» — юго-западнее дома № 15 по Северной дор.», вместо «Новокрестовская — юго-западнее дома № 15 по Северной дор.».

Петербургские власти приняли решение переименовать станцию «Новокрестовскую», расположенную на севере «зеленой» ветки, в честь 95-летия футбольного клуба и победы в чемпионате России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты назвали проект метро от Ветеранов до Пушкина ненужным. Вместо этого они предлагают сосредоточиться на достройке уже начатых перегонов и станций.

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