На Конюшенной площади задержали вандалов, рисовавших граффити на баннере

На Конюшенной площади задержали вандалов, рисовавших граффити на баннере
Выставочный зал Конюшенного ведомства в Петербурге. Фото: google.maps

Росгвардейцы поймали граффитчиков, которые разрисовывали баннер на здании в центре Петербурга.

Об этом сообщили в пресс-службе УВО ВНГ РФ по городу. Ночью 27 июля охранник здания Конюшенного ведомства на Конюшенной площади заметил граффитистов, когда те разрисовывали баннер на фасаде исторического здания. Мужчина поспешил вызвать правоохранителей.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы нашли хулиганов, когда те уже дошли до расположенного неподалеку бара. При них нашли баллончики с краской.

Уличных художников задержали и передали полицейским для выяснения обстоятельств. Сейчас устанавливается сумма ущерба от действий граффитчиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дворик Нельсона в Петербурге очистят от граффити. Решение об уничтожении граффити приняли на собрании жильцов и закрепили предписанием Госжилинспекции.

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