Дворик Нельсона в Петербурге очистят от граффити

Дворик Нельсона в Петербурге очистят от граффити
Двор Нельсона. Фото: Мойка78

Во дворе дома №6 на улице Полозова в Петроградском районе Петербурга закрасят граффити. Среди горожан это место известно как дворик Нельсона по имени художника, который многие годы оставляет там рисунки и арт-объекты.

Решение об уничтожении граффити приняли на собрании жильцов и закрепили предписанием Госжилинспекции, пишет «Мойка78» со ссылкой на администрацию Петроградского района. К закрашиванию коммунальщики пока не приступили.

Работы по очистке двора от граффити начнутся после 3 августа. До тех пор у горожан есть возможность попрощаться с рисунками.

О том, что оформление двора на Полозова могут уничтожить, стало известно в ноябре 2019 года. Тогда автор граффити бард Нельсон получил предписание «очистить» территорию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на крыше дома на Пяти углах восстановили фреску-портрет с Иосифом Бродским.

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