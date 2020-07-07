На крыше дома на Пяти углах восстановили фреску-портрет Иосифа Бродского

Фреску-портрет поэта Иосифа Бродского удалось восстановить в безопасном месте: теперь она красуется на крыше дома на Пяти углах в самом центре Петербурга.

Об этом в своем Instagram рассказала актриса Валерия Папыкина. Автором самого первого, резонансного портрета Бродского на улице Пестеля был её друг, разработчик методики нанесения граффити-фрески Олег Лукьянов. Валерия опубликовала фотографию рядом со знаковым портретом и рассказала, что переговоры на законное нанесение рисунка длились два месяца.

«Счастье! Не передать словами», — заключила Валерия. Она отметила, что в этом месте фреска никому не должна помешать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первое граффити с Бродским было сделано напротив дома Мурузи, в котором провел свое детство знаменитый поэт. Уже спустя несколько часов рисунок закрасили коммунальные службы.