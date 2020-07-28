Абхазия продлила запрет на въезд из России до 4 августа из-за коронавируса

Сроки ограничений подходили к концу уже сегодня, 28 июля, но границы решили оставить закрытыми.

Координационный штаб по борьбе с коронавирусом в Абхазии изучил ситуацию с заболеваемостью в России и решил, что допускать поездки пока еще рано. Об этом сообщает пресс-служба президента республики с ссылкой на измененное распоряжение.

Отметим, что недавно сотрудники Роспотребнадзора посетили Абхазию с целью инспектирования туристических зон. В ходе поездки в ведомстве пришли к мнению, что с эпидемиологической обстановкой в стране все хорошо.

За все время эпидемии в Абхазии коронавирусную инфекцию диагностировали у 63 местных жителей. Побороть вирус и выздороветь уже успели 37 человек. Скончались от тяжелого течения болезни двое пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евросоюз не откроет границы для россиян до середины августа.