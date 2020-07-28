Дуров раскритиковал корпорацию Apple

Основатель мессенджера Telegram объяснил, почему владельцы iPhone должны быть недовольны.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем Павел Дуров рассказал в своем Telegram-канале. Он отметил, что есть сразу семь причин, по котором можно не любить продукцию Apple и ее политику в общении с разработчиками. Во-первых, Дурова не устраивает цена на смартфоны, во-вторых, существующая цензура. Также ему не нравится снижение конфидециальности, задержки в выпуске обновлений, не такое уж большое количество приложений, огромное количество рекламы и снижение качества приложений.

Дуров напомнил, что с разработчиков компания требует комиссию в 30%, что несправедливо, так как она не может ничего предложить взамен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дуров призвал объединиться против монополии Apple и Google. Он считает, что компании не дают развиваться стартапам.