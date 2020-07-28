Дуров раскритиковал корпорацию Apple

Дуров раскритиковал корпорацию Apple
Дуров критикует компанию не в первый раз. Фото: https://vk.com/durov

Основатель мессенджера Telegram объяснил, почему владельцы iPhone должны быть недовольны.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем Павел Дуров рассказал в своем Telegram-канале. Он отметил, что есть сразу семь причин, по котором можно не любить продукцию Apple и ее политику в общении с разработчиками. Во-первых, Дурова не устраивает цена на смартфоны, во-вторых, существующая цензура. Также ему не нравится снижение конфидециальности, задержки в выпуске обновлений, не такое уж большое количество приложений, огромное количество рекламы и снижение качества приложений.

Дуров напомнил, что с разработчиков компания требует комиссию в 30%, что несправедливо, так как она не может ничего предложить взамен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дуров призвал объединиться против монополии Apple и Google. Он считает, что компании не дают развиваться стартапам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
apple критика павел дуров


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МИФ РФ планирует расширить список стран для возобновления авиасообщения
В Кремле рассказали о самочувствии Путина после новости о заболевании Лукашенко
Минпромторг готовит план, чтобы не закрывать предприятия во время второй ...
На Комендантском крупная авария: несколько машин затрудняют проезд
Россияне, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет, получат 10 тыс. рублей ...
Дуров раскритиковал корпорацию Apple
В российских кинотеатрах устроят премьеры десяти фильмов
Звезда «Игры Престолов» Софи Тернер и певец Джо Джонас стали родителями