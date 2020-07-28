В ВОЗ опровергли данные о второй волне коронавируса

В ВОЗ опровергли данные о второй волне коронавируса
Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: Pixabay

Эксперты убеждены, что пандемия является «одной большой волной».

Об этом стало известно 28 июля. Обо всем сообщает Reuters. В организации оценили новости о возможной второй волне коронавируса. Ученые заявили, что нельзя говорить о происходящем в таком ключе, ведь пандемия является «одной большой волной», так как инфекция вряд ли будет проявляться сезонно. Сотрудники ВОЗ призвали понять отличие между коронавирусом и другими известными вирусами – они ведут себя по-разному. Также отмечается, что нужно быть осторожными, вводя послабления тех или иных мер.

«Это будет одна большая волна. Она будет подниматься и опускаться немного. Лучше всего сгладить ее и превратить в нечто, что будет плескаться у ваших ног»,

— пояснила специалист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава ВОЗ заявил: темпы пандемии продолжают ускоряться.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ВОЗ коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказала, что дыня полезна далеко не для всех
В Москве из-за коронавируса скончались 13 человек
В центре Петербурга чуть не загорелся отель
В ВОЗ опровергли данные о второй волне коронавируса
Из станции Водоканала забил фонтан
МИФ РФ планирует расширить список стран для возобновления авиасообщения
В Кремле рассказали о самочувствии Путина после новости о заболевании Лукашенко
Минпромторг готовит план, чтобы не закрывать предприятия во время второй ...