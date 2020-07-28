В ВОЗ опровергли данные о второй волне коронавируса

Эксперты убеждены, что пандемия является «одной большой волной».

Об этом стало известно 28 июля. Обо всем сообщает Reuters. В организации оценили новости о возможной второй волне коронавируса. Ученые заявили, что нельзя говорить о происходящем в таком ключе, ведь пандемия является «одной большой волной», так как инфекция вряд ли будет проявляться сезонно. Сотрудники ВОЗ призвали понять отличие между коронавирусом и другими известными вирусами – они ведут себя по-разному. Также отмечается, что нужно быть осторожными, вводя послабления тех или иных мер.

«Это будет одна большая волна. Она будет подниматься и опускаться немного. Лучше всего сгладить ее и превратить в нечто, что будет плескаться у ваших ног»,

— пояснила специалист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава ВОЗ заявил: темпы пандемии продолжают ускоряться.