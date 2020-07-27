Глава ВОЗ заявил: темпы пандемии продолжают ускоряться

За последнее время количество случаев заражения удвоилось.
Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесу, его слова привели в официальном Twitter-аккаунте организации. В сообщении сказано, что за последние шесть недель удвоилось общее число случаев заражения коронавирусом. На данный момент в мире успели заболеть 16 миллионов человек, летальных исходов – 640 тысяч. Экспертов настораживает то, что темпы пандемии продолжают ускоряться.
Напоминаем, что вспышка коронавируса была объявлена 11 марта 2020 года.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге уменьшилось количество госпитализаций больных коронавирусом. Только на прошлой неделе отправлялись в больницу каждый день менее 200 пациентов с коронавирусом или подозрением на него.