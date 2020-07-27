Глава ВОЗ заявил: темпы пандемии продолжают ускоряться

Глава ВОЗ заявил: темпы пандемии продолжают ускоряться
Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: Pixabay

За последнее время количество случаев заражения удвоилось.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесу, его слова привели в официальном Twitter-аккаунте организации. В сообщении сказано, что за последние шесть недель удвоилось общее число случаев заражения коронавирусом. На данный момент в мире успели заболеть 16 миллионов человек, летальных исходов – 640 тысяч. Экспертов настораживает то, что темпы пандемии продолжают ускоряться.

Напоминаем, что вспышка коронавируса была объявлена 11 марта 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге уменьшилось количество госпитализаций больных коронавирусом. Только на прошлой неделе отправлялись в больницу каждый день менее 200 пациентов с коронавирусом или подозрением на него.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ВОЗ коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лисовец рассказал, возможна ли вторая волна коронавируса в Петербурге
Иванович собирается переходить в «Эвертон»
Врач предложил людям с ожирением отказаться от диет
В Роспотребнадзоре рассказали, когда употребление рыбы в пищу может таить в ...
Россияне не смогут посетить Финляндию как минимум до конца лета
Корабли, участвовавшие в параде в честь дня ВМФ, покидают Петербург
Ловрен прокомментировал свой контракт с «Зенитом»
Трансляцию концерта ко дню ВМФ в Петербурге посмотрело более миллиона человек