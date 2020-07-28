Поклонники заметили на руке Арзамасовой дорогое кольцо

Поклонники заметили на руке Арзамасовой дорогое кольцо
Актриса поделилась подробностями личной жизни. Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova/

Они считают, что актриса собирается выходить замуж.

Об этом стало известно 28 июля. На кольцо поклонники обратили внимание во время прямого эфира актрисы Лизы Арзамасовой в Instagram. Оно надето на безымянный палец, поэтому фанаты предположили, что девушка помолвилась со своим 46-летним возлюбленным фигуристом Ильей Авербухом.

Дизайнер украшений Влад Торхов заявил, что такое кольцо могло стоить как минимум 600 тысяч рублей. Если оно брендовое, то цена достигает 1,3 миллионов рублей, указано в материале Oanews. Сама Арзамасова никак не комментирует слухи — лишь подогревает их.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Авербух мог начать встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия. Они познакомились на проекте «Лед и пламень».

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