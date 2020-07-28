Поклонники заметили на руке Арзамасовой дорогое кольцо

Они считают, что актриса собирается выходить замуж.
Об этом стало известно 28 июля. На кольцо поклонники обратили внимание во время прямого эфира актрисы Лизы Арзамасовой в Instagram. Оно надето на безымянный палец, поэтому фанаты предположили, что девушка помолвилась со своим 46-летним возлюбленным фигуристом Ильей Авербухом.
Дизайнер украшений Влад Торхов заявил, что такое кольцо могло стоить как минимум 600 тысяч рублей. Если оно брендовое, то цена достигает 1,3 миллионов рублей, указано в материале Oanews. Сама Арзамасова никак не комментирует слухи — лишь подогревает их.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Авербух мог начать встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия. Они познакомились на проекте «Лед и пламень».