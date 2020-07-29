Журналисты выяснили возможную стоимость вакцины от COVID-19 в США

Журналисты издания Financial Times (FT) определили, во сколько обойдется курс вакцины от новой коронавирусной инфекции для США и других государств «с высоким уровнем дохода».

По информации источников FT, разработчик лекарственного препарата, биотехнологическая компания Moderna, установит стоимость вакцины на уровне 50-60 долларов за курс. При этом, отмечают журналисты, цифры, озвученные FT, скорее всего, не являются окончательными, поскольку конкурентные компании запросили за дозу на порядок меньшую сумму — около 19,5 долларов.

Неделей ранее представители организаций Pfizer и BioNTech уже подписали договор о сотрудничестве с американскими властями, в рамках которого они поставят стране 600 млн доз препарата, защищающего от COVID-19.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что представители Всемирной организации здравоохранения не ждут второй волны коронавируса.