Санавиация помогла двум жителям Ленобласти

Санавиация помогла двум жителям Ленобласти
Медики санавиации спасли пациентов. Фото: vk.com/san.aviacia

В Ленобласти воздушные санитары выполнили два вылета за пациентами, которым требовалась срочная медицинская помощь и транспортировка в больницу.

Об этом стало известно в понедельник, 27 июля. Медики выполнили санитарные рейсы в два района области.

Как сообщили в группе «Национальной Службы Санитарной Авиации» в социальной сети «ВКонтакте». В Подпорожье помощь была оказана пациенту с холангитом (воспаление желчных протоков). Из Бокситогорска медики забрали пациента с инфарктом миокарда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что санавиация доставила в больницу пятерых жителей Ленобласти.

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