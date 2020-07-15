Санавиация доставила в больницу пятерых жителей Ленобласти

Санавиация доставила в больницу пятерых жителей Ленобласти
Медики вылетали на помощь пациентам. Фото: vk.com/san.aviacia

В первый день рабочей недели сотрудники Национальной службы санитарной авиации выполнили пять вылетов по Ленинградской области.

Об этом рассказали в официальной группе санавиации в социальной сети «ВКонтакте». В понедельник, 13 июля, медики вылетали на помощь пациентам, у которых диагностировали инсульт, желудочное кровотечение. Кроме того, врачи спасли трех больных с инфарктом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что санавиация доставила в Токсово жителя Кингисеппа. У пострадавшего обнаружили сильные термические ожоги. Другая более подробная информация о пострадавшем пациенте не поступала.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация ленобласть санавиация


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Через год в Ленобласти откроют палеонтологический парк
Санавиация доставила в больницу пятерых жителей Ленобласти
Россиянам могут начать платить за найденную в магазинах просрочку
Пожарные тушили бумагу в «однушке» на Гражданском проспекте
В Ропотребнадзоре рассказали о необходимости носить маску не только во ...
В Павловске 15 спасателей около трех часов тушили деревянный дом
В Петербурге оштрафовали 3,5 тысяч жителей за нарушение коронавирусных правил
В Ломоносовском районе ночью полыхал дом почти на 100 «квадратах»