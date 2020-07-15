Санавиация доставила в больницу пятерых жителей Ленобласти

В первый день рабочей недели сотрудники Национальной службы санитарной авиации выполнили пять вылетов по Ленинградской области.

Об этом рассказали в официальной группе санавиации в социальной сети «ВКонтакте». В понедельник, 13 июля, медики вылетали на помощь пациентам, у которых диагностировали инсульт, желудочное кровотечение. Кроме того, врачи спасли трех больных с инфарктом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что санавиация доставила в Токсово жителя Кингисеппа. У пострадавшего обнаружили сильные термические ожоги. Другая более подробная информация о пострадавшем пациенте не поступала.