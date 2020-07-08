Санавиация доставила в Токсово жителя Кингисеппа с термическими ожогами

Человек, получивший термический ожог, находился в Кингисеппе. Фото: vk.com/san.aviacia

Человек, получивший термический ожог, находился в Кингисеппе. Фото: vk.com/san.aviacia

Во Всеволожский район Ленобласти госпитализировали мужчину с термическими ожогами. Его доставили в больницу сотрудники санавиации.

В среду, восьмого июля, в медицинское учреждение Токсово поступил новый пациент из Кингисеппа. Информация о вылете появилось в группе «Национальная служба санитарной Аавиации» социальной сети «ВКонтакте».

У пострадавшего обнаружили сильные ожоги. Другая более подробная информация о пострадавшем пациенте пока не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из районов Северной столицы реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт». Зданию возвращают облик времен Серебряного века.