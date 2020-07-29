Суд оштрафовал на 200 тысяч петербуржца, укравшего из авто корм для стерилизованных котов

Петербуржец несколько раз проникал в салон автомобилей и крал оттуда разные вещи. Мужчина прихватывал то телефон, то корм для котов.

Красносельский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по статьям 158 и 167 УК РФ (2 эпизода).

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, в марте 2020 года житель камнем разбил стекло авто на охраняемой парковке на проспекте Ветеранов. Оттуда он украл смартфон. Аналогичное преступление мужчина совершил еще раз, увидев в машине упаковки корма для стерилизованных котов.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей и отпустил его из зала суда.

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