Суд оштрафовал на 200 тысяч петербуржца, укравшего из авто корм для стерилизованных котов

Суд оштрафовал на 200 тысяч петербуржца, укравшего из авто корм для стерилизованных котов
Мужчина крал из авто разные вещи. Фото: pixabay

Петербуржец несколько раз проникал в салон автомобилей и крал оттуда разные вещи. Мужчина прихватывал то телефон, то корм для котов.

Красносельский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по статьям 158 и 167 УК РФ (2 эпизода).

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, в марте 2020 года житель камнем разбил стекло авто на охраняемой парковке на проспекте Ветеранов. Оттуда он украл смартфон. Аналогичное преступление мужчина совершил еще раз, увидев в машине упаковки корма для стерилизованных котов.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей и отпустил его из зала суда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель такси ответит перед судом за смертельное ДТП с пешеходом на Энгельса.

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