Таксист ответит перед судом за смертельное ДТП с пешеходом на Энгельса

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Выборгский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Выборгский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Прокуратура Выборгского района направила в суд уголовное дело в отношении таксиста, сбившего пенсионерку на «зебре» . Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Дорожный инцидент произошел 7 декабря прошлого года на пересечении улицы Рашетова и проспекта Энгельса. По данным следствия, 71-летняя женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. Таксист, поворачивая налево, не заметил пешехода.

Как сообщили в прокуратуре города, осознавая произошедшее, обвиняемый вызвал на место происшествия скорую помощь и правоохранителей. У пожилой женщины установлены многочисленные травмы, от которых она скончалась в больнице спустя сутки.

Уголовное дело рассмотрит Выборгский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском проспекте водитель Toyota сбил пенсионера, идущего по «зебре».