Присяжные признали двух мужчин виновными в убийстве сотрудника ФСИН

В Петербурге коллегия присяжных при повторном слушании дела признала Сергея Мойсеенко и Игоря Захарова причастными к убийству сотрудника ФСИН.

В зависимости от роли в преступлении они признаны виновными в убийстве и незаконном обороте оружия.

«В ближайшее время в отношении них будет вынесен приговор», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Суд установил, что в конце 2016 года Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову совершить убийство его подчиненного. На тот момент он занимал должность заместителя начальника УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. Жертвой убийства должен был стать начальник отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства. Избавиться от него было необходимо для того, чтобы скрыть преступление коррупционного характера.

Садыков обратился за помощью к Захарову. Тот в феврале 2017 года передал ему пистолет системы Макарова, снабженный прибором для бесшумной стрельбы с патронами.

В начале марта Садыков вызвал потерпевшего на личную встречу и не менее семи раз выстрелил в него из пистолета. Несколько дней спустя сотрудник ФСИН скончался в больнице.

Садыкова приговорили к 9 годам в колонии строгого режима. Мойсеенко и Захаров были оправданы коллегией присяжных. Решение было обжаловано. При повторном слушании дела коллегия единогласно признала Мойсеенко и Захарова виновными и не заслуживающими снисхождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали мужчины, который несколько лет находился в розыске по делу о покушении на убийство петербургского полицейского.