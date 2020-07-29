АТОР заявила о росте цен на отдых в отелях Турции

Отдых в 4-5* отелях Турции подорожал на 10% по сравнению с прошлым годом. Рост произошел после того, как стало известно об открытии границ для россиян.

В бюджетном сегменте цены также возросли, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Сейчас они соответствуют уровню прошлого года.

Стоимость отдыха в среднем и дорогом сегменте выросла минимум на 10%. Отдых на двоих обойдется в среднем в 125-150 тыс. рублей или 60-75 тыс. рублей на человека. Среди россиян наиболее популярен десятидневный отдых в отелях 4*, пишет «Интерфакс».

Авиасообщение между Россией и Турцией будет возобновлено в два этапа. С 1 августа откроют рейсы в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания Turkish Airlines возобновляет полеты в Турцию из Петербурга.