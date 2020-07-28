Turkish Airlines возобновляет полеты в Турцию из Петербурга

Спустя четыре месяца международное авиасообщение, прекращенное из-за эпидемии коронавирусной инфекции, начинает восстанавливаться.

Первым иностранным перевозчиком, который начнет отправлять российских туристов в другую страну из петербургского аэропорта Пулково станет Turkish Airlines.

Уже со 2 августа начнутся полеты в Стамбул. Позднее, 10 августа вновь начнутся отправления в Анталью. Об этом сообщает ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Самолеты в Турцию будут отправлять пять раз в неделю. Пассажиров отправят на отдых следующие воздушные суда: Airbus A321, A330 и Boeing 737.

Напомним, международные авиаперелеты из России с 1 августа разрешено совершать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Недавно появилась информация, что к ним в ближайшем будущем могут присоединиться Южная Корея и Мальдивы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция готовится принять российских туристов в августе.