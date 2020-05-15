Турция готовится принять российских туристов в августе

Турция планирует возобновить авиасообщение с Россией в конце этого лета.

Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России, такой прогноз сделал президент ANEX Group Нешет Кочкар. По его словам, чартерные программы между странами могут возобновить с 1 августа. При этом он отмечает, что пока преждевременно давать окончательные сроки.

Кочкар отметил, что российский рынок, вероятно, продлит туристический сезон, и Турция станет самым популярным направлением для россиян.

«Люди сейчас очень устали. Они приедут в Турцию и зимой, им будет все равно, что нет моря и солнца», — заключил президент ANEX Group.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция будет тестировать всех авиапассажиров на коронавирус. Теперь туристы не смогут попасть в страну без отрицательного теста на коронавирусную инфекцию.