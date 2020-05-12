Турция будет тестировать всех авиапассажиров на коронавирус

На проведение тестов в аэропортах Турции уйдет несколько минут. Фото: pixabay

На проведение тестов в аэропортах Турции уйдет несколько минут. Фото: pixabay

Власти Турции решили ввести новые ограничения для иностранцев. Теперь туристы не смогут попасть в страну без отрицательного теста на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), с таким заявлением выступил глава турецкого Минкульта Мехмет Нури Эрсой.

Всех пассажиров, прибывающих в Турцию из-за границы, обяжут пройти тестирование в местных аэропортах. С июня в основных воздушных гаванях страны появятся специальные лаборатории, которые будут проверять пассажиров на коронавирус.

По словам министра, пассажиров будут тестировать до прохождения паспортного контроля, на это уйдет около двух-трех минут. Результаты теста будут готовы через пять-шесть часов и в случае положительного результата, пассажир будет изолирован в отеле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция готовится открыть международные границы с 12 июня.