Турция готовится открыть международные границы с 12 июня

Турция готовится открыть международные границы с 12 июня
Турция, Стамбул. Фото: pixabay.com

Турецкий Минтранс начал подготовку к постепенному возобновлению международных рейсов, которые были временно прекращены из-за коронавирусной пандемии. Границы планируют открыть в середине июня.

Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), первоначально власти планируют возобновить авиасообщение с теми странами, которые обеспечивают максимальный туристический поток — с Россией и Германией. Предполагается, что первые самолеты начнут курсировать между Турцией и Россией после 12 июня. Речь идет только о российских городах, в которых зафиксирован низкий уровень заражения.

Между тем в России к таким прогнозам пока относятся скептически, поскольку эпидемиологическая обстановка в стране хуже, чем в Турции. По этой причине российские границы остаются закрытыми. Эксперты предполагают, что к середине июня международное сообщение не будет восстановлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция прошла пик заболеваемости по коронавирусу.

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