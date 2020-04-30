Турция прошла пик заболеваемости по коронавирусу

Турция прошла пик заболеваемости по коронавирусу
Флаг Турции. Фото: pixabay

Впервые болезнь в стране была выявлена 10 марта.

Позитивные новости рассказали власти Турции. Пик остался позади. Хоть показатели снижения заболеваемости еще не совсем стабильны, есть все шансы, что COVID-19 прекратит свое активное распространение, а новых инфицированных будет становиться все меньше. Об этом сообщил вчера, 29 апреля, министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на пресс-конференции.

Большую роль в преодоление эпидемии сыграют граждане страны. Ситуация останется благоприятной, если ограничительные меры будут соблюдаться в полном объеме до конца мая.

Стоит отметить, что именно в Турции зафиксировано самое меньшей количество смертей от коварного патогена — 3081 человек за весь период эпидемии. Всего заболело 117 тысяч человек. Выздороветь уже получилось у 44022 граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция планирует открыть турсезон в конце мая.

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