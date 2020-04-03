Турция планирует открыть турсезон в конце мая

Турция планирует открыть турсезон в конце мая
Флаг Турции. Фото: pixabay

Глава Министерства культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что туристический сезон может начаться в конце мая.

Как сообщает CNN TÜRK, Эрсой выразил надежду, что туристическая деятельность возобновится в стране во время праздника Рамадан, который будет проходить с 23 апреля по 23 мая. Есть вероятность, что начало туристического сезона будет в конце мая.

По данным на 3 апреля, в Турции выявлено более 18 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19. Количество смертей — 356, а выздоровевших — 415.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российское правительство потребовало от Росавиации полного прекращения регулярного и чартерного авиасообщения с пятницы, 27 марта. Правительство также поручило направить в ведомства и «Аэрофлот» списки российских граждан, которые планируют возвращение из-за границы.

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