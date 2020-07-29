В Бурятии продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-2

В Бурятии усиливаются поиски пропавшего 19 июля самолета Ан-2, который перестал выходить на связь после взлета. На его борту находились шесть человек.

Вице-премьер правительства республики по вопросам безопасности Петр Мордовский сообщил, что сейчас в поисках воздушного судна участвуют более полусотни человек, вскоре к ним присоединятся еще 36 человек. Среди них — парашютисты-десантники Забайкальской авиабазы охраны лесов, сотрудники МЧС.

Также к поисковой операции привлекут два дрона: один Восточного военного округа, а а второй принадлежит новосибирской компании Zala Aero Group, которую привлекли родственники пропавших. Кроме того, в операции участвуют волонтеры.

Поиски осложняются горным рельефом местности и труднопроходимой тайгой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что борт вылетел из бурятского поселка Кырен. Куда он собирался полететь — неизвестно. Есть предположение, что воздушное судно находится на территории Иркутской области.