Турция допускает введение новых ограничений из-за COVID-19

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджи анонсировал возможность введения дополнительных ограничительных мер по коронавирусу в регионах в центре и на востоке страны.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова министра, Стамбул и Измир, которые являются крупнейшими портовыми городами Турции, уже прошли пик заболеваемости, однако пандемия сдвигается на восток страны. Ситуацию может осложнить грядущее празднование Курбан-байрама, во время которого решили не вводить ограничения.

Стоит отметить, что восток Турции не особо популярен у иностранных туристов. А в центральной части страны относится столица — Анкара и историческая область Каппадокия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что АТОР заявила о росте цен на отдых в отелях Турции. В бюджетном сегменте цены также возросли.