Ученые предсказали крах цивилизации с вероятностью в 90%

Физики предсказывают катастрофу через несколько десятков лет. Фото: unsplash

Физики предсказывают катастрофу через несколько десятков лет. Фото: unsplash

Группа ученых из Института Алана Тьюринга и Университета Талапаки считает, что в скором времени человеческое общество ожидает коллапс.

Исследование ученых опубликовано в журнале Nature Scientific Reports. Расчеты авторов исследования показывают, что уже через 20-40 лет человечество настигнет необратимый коллапс, если население и потребления ресурсов будут расти в нынешних темпах.

Ученые убеждены, что необратимый крах цивилизации произойдет с 90-процентной вероятностью. Шансы человечества избежать катастрофы физики оценивают, соответственно, всего в 10%.

По мнению ученых, выйти из этой ситуации получится, если удастся достичь более высоких технологий получения энергии. Также коллапс может предотвратить полная смена модели общества, в основу которой лягут интересы экосистемы.

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