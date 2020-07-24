Ученые уверены, что в будущем человечество откажется от секса

Ученые уверены, что в будущем человечество откажется от секса
Оплодотворение будут проводить искусственно. Фото: pixabay

В 2050 году человечество может отказаться от секса для продолжения рода. Такое заявление сделал профессор Карл Джерасси из Университета Стэнфорда.

По его словам, оплодотворение будут проводить искусственно. Ученый отметил, что процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которую сейчас используют только при медицинских показаниях, получит более широкое распространение в будущем

Как сообщает передает National Geographic, Джерасси считает, что мужчины и женщины будут замораживать свой биоматериал, а затем делать стерилизацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская молодежь стала реже заниматься сексом. Об этом свидетельствуют результаты исследования.

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