Американская молодежь стала реже заниматься сексом

Сексуальная активность среди молодежи рекордно упала еще несколько лет назад. Фото: pixabay

Сексуальная активность среди молодежи рекордно упала еще несколько лет назад. Фото: pixabay

В США провели исследование, которое показало, что в последние годы молодые американцы стали заниматься сексом реже, чем когда-либо.

Исследование, опубликованное журналом Journal of the American Medical Association, гласит, что каждый третий американец в возрасте от 18 до 24 лет на занимался сексом в течение года в период с 2000 по 2018 годы. Это говорит о том, что американская молодежь начала менее активно вести сексуальную жизнь.

Авторы исследования считают, что главной причиной такого спада является то, что современным подросткам требуется больше времени для перехода во взрослую жизнь. Сексуальная активность среди молодежи рекордно упала еще несколько лет назад.

Эксперты говорят, что на это также влияет то, что молодые теперь поглощены соцсетями, видеоиграми и тому подобным, что занимает большую часть их внимания. Также влияние оказывает рост тревожности и депрессии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Англии запретили секс между не живущими вместе людьми.