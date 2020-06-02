В Англии запретили секс между не живущими вместе людьми

В Соединенном Королевстве с 1 июня ввели запрет на секс между людьми, которые не живут вместе. Это связано с ограничениями по коронавирусной инфекции.

Как сообщает Mirror, до этого нарушителями считались те, кто приходили к своему партнеру в гости. Теперь штраф может грозить всем участникам интимного процесса. Кроме того, под запретом остается и секс в общественных местах.

Согласно поправке к проекту закона «Об охране здоровья», из-за пандемии коронавирусной инфекции британцам нельзя собираться компаниями более двух человек для любых социальных взаимодействий, включая встречи для секса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус выводит киберсекс на новый уровень. Tinder не так давно сообщил о рекордном количестве свайпов. Люди ищут виртуальной романтики и близости на расстоянии. Если онлайн-секс переживает не лучшее свое время, то рассвет точно.